FOSSACESIA: STANZIATI DAL MINISTERO DELL’INTERNO 225 MILA EURO PER TRE PROGETTI

Il Dipartimento per gli Affari interni e territoriali del Ministero dell’Interno ha comunicato al Comune di Fossacesia il finanziamento di tre interventi tesi al contrasto del dissesto idrogeologico ed al risanamento della rete viaria per San Giovanni in Venere. La somma complessiva stanziata è di 225mila euro e riguarda le spese di progettazione definitiva ed esecutiva relative alla messa in sicurezza e valorizzazione del viale principale di accesso all'area protetta e complesso monumentale di San Giovanni in Venere, per un importo di €140.000,00; i lavori di sistemazione idraulica reticolo idrografico minore nelle zone ove si riscontrano maggiori rischi per le infrastrutturazioni presenti (fossi di scolo, allagamenti, ecc) per € 50.000,00; sistemazione idraulica tratto terminale canale di scolo denominato Fosso Palazzo, per una spesa di € 35.000,00. “Il finanziamento è stato ottenuto rispondendo a un bando al quale l'Amministrazione comunale , nel 2019, ha risposto, evidenziando alcune criticità – precisa il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio -. " Siamo soddisfatti per lo stanziamento- aggiungono il sindaco e l'assessore ai Lavori Pubblici Danilo Petragnani- perché in questo modo si potrà procedere alla messa in sicurezza di alcune parti del nostro territorio, a rischio idrogeologico e della viabilità nelle zone vicine a monumenti storici”.