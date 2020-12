IL GIOCO DEI COLORI

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Mentre le attività chiudono e i piccoli imprenditori vivono momenti di disperazione profonda, c'è chi, come il governo e la Regione Abruzzo, si diverte al gioco dei colori. Situazione paradossale quella che si vive nelle ultime ore sul territorio Abruzzese, unica regione d'Italia che cambia continuamente colore.

Nel braccio di ferro in atto tra il Governatore della Regione e il Governo Conte ci sono in ballo le vite degli Abruzzesi, stremati già da una crisi economica senza precedenti peggiorata dalla gestione ridicola del covid-19.

Queste le parole del responsabile regionale di Forza Nuova Fiorello Mastrocola.

Non ci si può più sottomettere a questi giochini politici ridicolizzando i cittadini che vivono una situazione drammatica.

Noi del Movimento politico Forza Nuova crediamo che dietro l'epidemia pandemica ci sia un piano ben più grande, messo in atto per distruggere l'economia del nostro paese e dell'Europa tutta per poi finire alla mercanzia della finanza cinese.