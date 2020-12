Protezione Civile Arcobaleno di San Salvo si dota di una insaccatrice

Nei giorni scorsi l’organizzazione di volontariato sansalvese ha acquistato una piccola insacchettatrice e relativi sacchi utili per affrontare eventuali emergenze alluvionali e idrauliche.

“Il sistema che abbiamo acquistato - afferma Nicola Di Sciascio presidente della Protezione Civile Arcobaleno - è molto compatto in modo da consentire un facile trasporto per raggiungere anche le zone più impervie. Inoltre per utilizzare questo tipo di insacchettatrice è sufficiente anche una sola persona con mezzi manuali o meccanici. In questi mesi i nostri volontari sono impegnati in maniera continuativa per assistere la cittadinanza e supportare i vari enti nell’emergenza Covid-19 ma le attività ordinarie dell'associazione vanno avanti e con esse anche la programmazione sul potenziamento delle attrezzature, malgrado una ristrettezza economica globale. Oltre all'insacchettatrice abbiamo acquistato anche alcune centinaia di sacchi pronti all'uso. Il valido strumento di lavoro potrà essere usato non solo nelle emergenze idrauliche locali ma anche a livello regionale e nazionale tramite le colonne mobili della Protezione Civile della Regione Abruzzo e dell'ANPAS di cui l'Arcobaleno è parte integrante".