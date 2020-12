La Unitelma Università telematica della Sapienza apre a San Salvo e Pescara

Unitelma Sapienza, ramo telematico dell’Università “La Sapienza” di Roma, inaugura due nuovi Poli didattici con sede nelle città di San Salvo e Pescara.

E’ la prima volta che Unitelma Sapienza fa questa scelta in Abruzzo e lo fa in virtù della collaborazione attivata tra la Pmi Services, ente di formazione accreditato dalla Regione Abruzzo e Medisap strutture, le quali permetteranno lo svolgimento degli esami a distanza dal 2021 per gli studenti che decideranno di iscriversi ad Unitelma Sapienza tramite i Poli.

Il progetto di espansione sul territorio di Unitelma Sapienza è volto a favorire una sempre più vasta rete di strutture attrezzate per la discussione degli esami a distanza, in collegamento con la sede centrale, attraverso cui sarà possibile certificare il corretto svolgimento delle prove.

L’Università degli Studi di Roma Unitelma Sapienza è una delle 11 Università telematiche autorizzate dal Ministero dell’Istruzione, Università e Ricerca a rilasciare titoli di studio aventi valore legale ed è la sola direttamente legata alla più grande Università pubblica italiana, “La Sapienza” di Roma.

L’offerta formativa di Unitelma Sapienza è ampiamente articolata per livello di corsi e tematiche, inerenti anzitutto agli aspetti giuridici ed aziendali (con specifico riferimento al settore della Pubblica amministrazione) e sanitari (particolarmente nel settore infermieristico).

Per la Pmi Service

(Dott. Fabio Travaglini)