Il Pd lancia la campagna “Solidarietà in circolo”

Con la campagna “Solidarietà in circolo” mettiamo a disposizione i nostri circoli, i nostri volontari per una raccolta di beni di prima necessità rivolta alle persone e alle famiglie in difficoltà.

Sabato e domenica 19 e 20 dicembre, dalle 9,00 alle 12,30 presso il circolo PD Terre dei Trabocchi raccoglieremo prodotti alimentari, prodotti per l’igiene personale e per la casa e soprattutto giocattoli per bambini, da destinare alla CARITAS di Fossacesia, che provvederà a distribuirli a chi ne ha più bisogno.

L’iniziativa verrà poi replicata anche nei prossimi mesi.