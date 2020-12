Monteodorisio, Babbo Natale riceve le lettere dai bambini della scuola dell’Infanzia

Un clima sereno e all’insegna dell’amicizia quello di stamane all’Arena delle Grazie di Monteodorisio, dove i bambini della scuola dell’Infanzia hanno consegnato le proprie letterine all’atteso Babbo Natale. Tra le melodie natalizie e l’animazione degli “elfi”, che nelle scorse settimane, grazie alla sinergia tra Azione Cattolica, A.S.D Futura Monteodorisio, Pro Loco e Comune di Monteodorisio, si sono prodigati nella raccolta delle letterine dei bambini del paese, i più piccoli hanno potuto così vivere più da vicino una mattinata ricca di emozioni in vista delle festività.

“Abbiamo preparato le letterine da inviare a Babbo Natale, - spiega la referente del plesso, l’insegnante Maria Stompanato – nonché selezionato una serie di canzoni dedicate al Natale. Abbiamo anche trasmesso in streaming sulla piattaforma ufficiale del nostro Istituto una serie di iniziative in vista delle feste. Siamo estremamente soddisfatti di questa giornata, perché abbiamo cercato di trasmettere un po' di serenità ai piccoli, considerando l’attuale contesto emergenziale che stiamo attraversando. I bambini sono felici di venire a scuola – prosegue l’insegnante- . Abbiamo voluto trasmettere i valori legati al sentimento religioso per quanto riguarda la nascita di Gesù Bambino, ma anche sentimenti come amicizia, solidarietà e aiuto reciproco. Li porteremo avanti sempre – conclude la referente del plesso - non solo per il Natale.”