Camillo D’Amico coordinatore del Caa degli Agricoltori

Terra Viva è subentrata all’Ugc Cisl che è stato il maggior soggetto fondatore della Copagri.

Il rapporto di Terra Viva con la Cisl è coerente e consequenziale con quello storicamente avuto dall’Ugc Cisl.

Terra Viva associa e rappresenta a pieno titolo i produttori agricoli piccoli, medi e grandi che si riconoscono nei valori della Cisl. Dopo lo scioglimento del Caa (Centro di Assistenza Agricola) della Copagri due sono stati quelli subentranti che ne hanno raccolto le aziende agricole da essa assistite: il CAA CAF AGRI ed Il CAA degli Agricoltori.

La rappresentanza delle aziende agricole associate a Terra Viva non può essere delegata a nessun altro soggetto sindacale e porremo presto la questione sia a livello politico che istituzionale. E’ di retroguardia la battaglia di chi ancora immagina il mondo della rappresentanza sindacale agricola ancorata ai rituali del passato.

Non vogliamo togliere niente a nessuno ma neanche delegare gratuitamente ad altri la nostra rappresentanza Politica ed Istituzionale. In Abruzzo abbiamo numeri, per ampiezza e volume, decisamente più grandi di altre sigle e non intendiamo arretrare sul fatto che vogliamo contare per quello che siamo. Nei prossimi giorni avanzeremo formalmente la richiesta al Presidente della regione ed all’Assessore alle Politiche Agricole per un primo incontro conoscitivo dove chiederemo di sedere a pieno titolo nel “Tavolo Verde”.

Sul piano organizzativo, a breve, celebreremo il primo congresso dove eleggeremo gli organi dirigenti locali, regionali e nazionali. Nel processo che stiamo faticosamente portando avanti, oltre ad organizzare filiere agricole produttive come una nuova OP olivicola, stiamo allestendo una piattaforma nazionale per la vendita online dei prodotti dei nostri associati e predisponendo utili sinergie con il mondo dell’istruzione per aiutare i giovani nella loro formazione. Allo stato attuale il presidente interregionale della struttura di Abruzzo – Molise è Luciano Molinaro, il vice – presidente Raffaele De Simone ed il coordinatore del Caa degli Agricoltori Camillo D’Amico.