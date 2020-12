TAGLIO DEL NASTRO ALLA FRAINE CASTIGLIONE

Invitati dal presidente della Provincia Mario Pupillo al taglio del nastro nella “riaperta” provinciale Fraine – Castiglione (chiusa nel 2015 a causa della frana), erano presenti stamattina Luciano D’ Alfonso (senatore del Pd), Nicola Campitelli (assessore regionale di centrodestra), Pietro Smargiassi (consigliere regionale delle 5 Stelle), i sindaci di Castiglione (centrodestra), Fraine (centro) e Schiavi d’ Abruzzo (centrosinistra), la qual cosa dimostra che tutto “l’ arco costituzionale” ha festeggiato la riapertura della Strada, a cui hanno concorso tutti, come sintetizza il presidente Pupillo:

La Protezione civile, che ha stanziato un milione e novecentocinquantamila;

la Regione guidata da D’ Alfonso che ha ottenuto i fondi del master plain (“senza quei 16.000.000 di euro – ha ammesso Pupillo – non avremmo potuto fare nulla, perché un chilometro di strada costa 80.000 euro. E qui sono stati necessari anche sbancamenti di quaranta metri cubi);

la Regione guidata da Marsilio che ha anticipato il 50% dei fondi necessari;

i Comuni di Castiglione e Fraine, che hanno sollecitato e monitorato costantemente;

la Provincia di Chieti (per delega dell’ ex presidente D’ Alfonso), che ha appaltato l’opera, grazie ai tecnici Cristini, Pasquini e Campitelli.

Quasi didattico l’intervento di Luciano D’ Alfonso, il quale precisa che la frana si è scatenata perché non era stata fatta manutenzione, visto che le manutenzioni non consentono le inaugurazioni. Motivo per cui i dissesti sono oggi segnalati dai carabinieri e non dai cantonieri. Quindi ammonizione dell’ ex governatore: “impegniamoci ora perché all’ Abruzzo toccheranno 5 miliardi del Recovery e nel vastese ci sono strade che possono essere statizzate perché servono a collegarci al Molise”.

Pietro Smargiassi, che pure era stato tenace oppositore di D' Alfonso, lo ringrazia per quest’ opera e coglie l’ occasione per invitare tutti a smetterla di andare a vanti a spot, tanto che anche l’ assessore Nicola Campitelli non rovina il clima natalizio e rilancia sui porti.

Pure i sindaci dei due piccoli Comuni nuovamente collegati si inseriscono nel clima di soddisfazione che regna sovrano per quello che il primo cittadino di Fraine chiama “un bel regalo di Natale” e che il suo collega castiglionese, Felice Magnacca, attribuisce all’ attaccamento al territorio da parte di tutti… dimostrato in questa circostanza…almeno in questa circostanza