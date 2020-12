PRIMA O POI FARANNO MALE A QUALCUNO

Ci arrivano segnalazioni in Redazione circa la pericolosità degli alberi in Via Australia a San Salvo.

La foto di copertina dimostra che qualche ora fa un albero è caduto ed è stato rimosso: per fortuna nessuno passava in quel momento, altrimenti si sarebbe fatto male, molto male.

Ma non sempre si può contare sulla buona stella.

Se il Comune di San Salvo e/o l' Arap (la competenza dovrebbe essere di quest' ultima, probabilmente più affaccendata ai mega insediamenti che alla manutenzione ordinaria delle aree industriali) non provvedono a mettere in sicurezza Via Australia prima o poi qualcuno si potrebbe far male...seriamente