STAVOLTA RENZI NON BLUFFA

Matteo Renzi, dopo aver proposto e fatto nascere il Governo giallorosso, ci ha abituato a vari movimenti tellurici senza vittime o, se si preferisce, a quiete dopo la tempesta. Laddove i terremoti o le tempeste si limitavano a fortissime minacce di far cadere il Governo, per poi accontentarsi di promesse o piccole concessione e tirare a campare.

E Conte (che potremmo definire Andreotti 2.0 in quanto capace di guidare governi di centrodestra e di centrosinistra) ci aveva fatto il callo ai bluff del suo predecessore, tanto che ha sempre mantenuto la calma.

Ma stavolta no. Stavolta il presidente del Consiglio, coram populo, ha perso la calma ed ha detto che non accetta ultimatum. Insomma ha accettato il consiglio di Marco Travaglio di "sfanculare" Matteo Renzi. Ma quest' ultimo è un politico alquanto permaloso e quindi è probabile che gliela farà pagare.

Questo per dire che molto probabilmente la Befana ci porterà la crisi di Governo.

Una crisi che potrà finire con un rimpasto che porti ad un Conte 3 autorevole (con dentro i leader, tra i quali lo stesso Renzi, in cui Conte conterà di meno) o potrà finire con un Conte 3 simile al cosiddetto Berlusconi - Scilipoti (con dentro 5 Stelle, Pd, LeU e i Responsabili, cioè alcuni parlamentari eletti nel centrodestra che sostituiranno i renziani, sostenendo il Governo come fecero Mastella con D' Alema e Amato 2 e Razzi e Scilipoti con l' ultimo Governo Berlusconi).

In Parlamento i Responsabili ci sono sempre: hanno sostituito Bertinotti nel '98 e Fini nel 2010 e hanno anche aiutato Enrico Letta e lo stesso Matteo Renzi nella legislatura precedente, nella quale i Responsabili di centrodestra espressero i ministri Alfano, Lorenzin, Lupi e Di Girolamo.

Ma potrebbe anche finire con un Governo Draghi (che Salvini e Berlusconi vorrebbero, ma non la Meloni) o addirittura con un presidente e una maggioranza che al momento manco si immaginano: 4 anni chi avrebbe potuto immaginare che un peones arrivato terzo alle primarie per il sindaco a Roma sarebbe diventato premier ? Parlo di tale Paolo Gentiloni, noto al tempo per essere discendente del Conte Vincenzo Ottorino Gentiloni che RESPONSABILMENTE si accordo' con Giolitti per validare il voto dei cattolici.

È poco probabile che finisca con le elezioni. I nostri parlamentari sviluppano notevole creatività e fantasia quando devono conservare le rosse poltrone di Camera e Senato. Ma sia che finisca con un Conte 3 autorevole o con un Conte 3 responsabilizzato, con un Draghi 1 o con un Governo che adesso è in mente dei o addirittura con elezioni anticipate È MOLTO PROBABILE CHE MATTEO RENZI STAVOLTA RITIRERÀ LA SUA DELEGAZIONE DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI.

Per capire perché ci sarebbe bisogno di un altro editoriale. Buon anno a tutti