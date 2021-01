CONSEGNATI A CUPELLO ATTESTATI DI MERITO

L' ultimo giorno dell' anno, il Sindaco di Cupello Graziana Di Florio e l'Assessore alle Politiche Sociali Giuliana Chioli hanno consegnato un Attestato di Merito ai vincitori della Borsa di Studio per l'Anno Scolastico 2019/20.

Congratulazioni vivissime per il brillante risultato conseguito a Samantha Bellano e Greta Mastrodicasa per la Scuola Secondaria di Primo Grado e a Sara Farina e Calogero Carlino per la Scuola Secondaria di Secondo Grado.

A questo loro traguardo scolastico possa seguire un futuro sempre ricco di impegno, dedizione e passione per la conoscenza.