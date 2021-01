Resiste la tradizione del maiale fatto in casa rigorosamente allevato nella stalla di famiglia

La prima regina palmolese, la vischic, come sempre è riservata in onore della Madonna nosctr, sperando che quest'anno possiamo veramente tornare a vivere le nostre tradizioni che questo 2020 ci ha fatto posticipare ma non dimenticare.

Ma la tradizione del maiale fatto in casa, quello rigorosamente allevato nella stalla di famiglia resiste.

La viscich palmolese preparata con le carni pregiate del maiale e condita con ingredienti naturali sale pepe piccante e pepe dolce d javlell dell orto di casa, e finocchietto selvatico.

Tutto il resto lo sapete già.

Mi piace rispettare chi queste cose me le ha insegnate ma purtoppo non è più qui con me, e vorrei tanto tramandare questa meraviglia di produrre cose genuine a chiunque ha voglia di imparare.

