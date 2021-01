La Befana sarà negativa o positiva ?

Nella prospettiva dell’anno nuovo ormai in corso la nostra visione di quanto succederà è e non può non essere positiva. I nostri pensieri sono sollecitati ad una nuova progettazione sociale per generare nuovi situazioni di benessere per la comunità; siamo già coinvolti in azioni che intendiamo orientare e finalizzare al cambiamento di tanti fattori e situazioni che hanno generato e continueranno a produrre effetti di malessere individuale e collettivo; intendiamo valutare gli effetti prodotti dall’investimento di risorse per la trasformazione dell’ambiente in cui siamo cresciuti e viviamo.

Insomma, pensiamo positivo, agiamo in maniera positiva, costruiamo un ambiente di vita e di lavoro positivo,

Ma, quando giriamo per strada, sentiamo tanti che ci dicono: sei positivo o negativo? lo sai che Tizio è positivo? Bisogna isolare i positivi e dare spazio ai negativi! Quando torniamo a casa, siamo circondati dalle voci: lo sai che Caio è positivo? Non possiamo più incontrare Sempronio perché è positivo! L’altro ieri abbiamo incontrato per strada sempre Sempronio, quindi anche noi in …quarantena! Hai telefonato a Caio per sapere se si è fatto tamponare (non per strada, ma in ospedale)?

Allora, positivo o negativo? Ci sono momenti e situazioni in cui il nostro linguaggio diventa confuso e incerto; anzi abbiamo l’impressione che la nostra vita stia diventando confusa e incerta. Se il positivo era ciò che conteneva e portava valore, ora è diventato pericoloso; ci può costringere ad un isolamento che, oltre ad essere sociale, diventa istituzionale. Abbandonare, fuggire il positivo; rifugiarsi nel negativo.

Finalmente, ci ritroviamo nel mondo del negativo; ci sentiamo liberati e liberi in quel qualcosa che è negativo. Il negativo è liberante, quindi da perseguire ed affermare con successo. il negativo previene la quarantena, consente di riprogrammarci le giornate, gli incontri, la vita. Anzi, possiamo abbassare la mascherina almeno per farci riconoscere; se ancora non ci abbracciamo però possiamo darci non una sgomitata, ma una pacca sulla spalla.

Il negativo ci apre alla vita; il negativo è contro il positivo.

Il negativo è la nostra speranza per il futuro (che ci dicono che con il 2021 c’è già, ma noi non lo sentiamo e non vediamo). Però…

… tra pochi giorni è la festa della Befana! Beh! Lei potrebbe cambiarci il mondo e la vita. Dopo la morte delle ideologie del Novecento, abbiamo bisogno di miti. La Befana sarà il nostro mito per il 2021.

La Befana positiva o negativa? Finalmente l’una e l’altra!!!