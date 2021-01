LE BEFANE, POESIA DI RODRIGO CIERI

La Befane

Da uaglioneaspettave la Befane

pe’ la surpresedentre a la calzette

che, chiene de speranze,

avé la sere nnanze

appese a lucamine

pe’ ddò la vecchiarelle zecalave

lassenne a piacimente pe’ ognune

lupremie meritate.

«Fiélu brave? lupremie esce belle!

Sennò t'attocchecénere e carvune!»

diceve sempre mamme a ritornelle.

M’arepassave a mmente s’avé fatte

le cumpite a la scole e le mmasciate,

se ere ubbidiente o scoštumate.

Beh! Cacche marachelle

ce scappave... e po’ nu peccatucce

tant’ansie me metteve pe’ lu core.

Nen tante de lu premie lu valore

ma forte la paure

caniènte sole a mménen m’attuccave

me turmentave tante la cuscinze,

perciò qualunque doneiavebbone

pe’ sentirmenche poche huale a n’altre.

Na notte nchelu frate cchiùcininne

curiose de la sorte reservate

alume de cannele

e pide scalze e tanta tremarelle,

dicenne all’altre «Va’, va’ nnanze tu»,

iemme a guardà’ de sotte a lucamine.

Taštamme le calzette:

Niènte! Ah che disdette!

«Ma forse è troppe prešte; iamme a llette!»

Appena iurne ancore cchiù curiose

m’abbije a la cucine d’addò nonne

allorescivelešte.

Tuccate le calzette: «La Befana!».

Lu core ere ’n fešte.

Pe’ chi s’è fatte grosse cchiùnen passe

e fa cuntinte sole le uagliune,

scurdenne de l’anziane

ch’ancore te’bisugne d'attenzione.

Perciò j’ spere ancore a la Befane !

La Befana

Da bambino aspettavo la Befana / per la sorpresa dentro la calza / che, pieno di speranza, / avevo la sera innanzi / appeso sotto il camino / per dove la vecchietta si calava / lasciando a piacere per ognuno / il premio meritato. / «Fai il bravo? il premio sarà bello! / Sennò ti tocca cenere e carbone!» / diceva sempre la mamma come un ritornello. //

Esaminavo con la mente se avevo fatto / i compiti a scuola e i doveri a casa, / se ero stato ubbidiente o scostumato. // Beh! Qualche marachella / ci scappava…e poi un peccatuccio / tanta ansia mi metteva nel cuore. / Non tanto del premio il valore / ma forte la paura / che niente solo a me toccasse / mi tormentava tanto la coscienza, /perciò qualunque dono andava bene / per sentirmi con poco uguale agli altri./

Una notte con il fratello più piccolo, / curioso della sorte riservata, / a lume di candela / e piedi scalzi e tanta tremarella, / dicendo all’altro: «Va’, vai avanti tu», / andammo a guardare sotto il camino. / Tastammo le calze: / / Niente! Ah che disdetta! / «Ma forse è troppo presto; torniamo a letto!» //

Appena giorno ancora più curioso / mi avviai verso la cucina da dove la nonna / allora usciva lesta. //

Toccata la calza : «La Befana!». / Il cuore era in festa. / Per chi s’è fatto grande più non passa /e fa contenti solo i bambini, /dimenticando l’anziano /che ancora ha bisogno di attenzione. / Perciò io spero ancora nella Befana!

Nella foto, la befana a Capracotta