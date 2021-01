IL COMUNE DI SAN SALVO HA UN NUOVO SITO

Da oggi il sito del Comune di San Salvo è più snello ed ha una nuova veste grafica adeguandosi alle linee guida stabilite dall'Agenzia per l'Italia digitale (Agid).

"Per i cittadini sarà ancora di più facile e immediata consultazione - commenta il sindaco Tiziana Magnacca - sia per ricevere informazioni sull'attività dell'ente e sia per accedere ai servizi. Contiene essenzialmente le informazioni e i servizi istituzionali di competenza comunale. Il risultato che vedrete è quello di un sito più snello e aderente ai compiti che solo il Comune può e deve svolgere nel suo percorso di innovazione digitale".

Il portale è caratterizzato da nuova grafica, adeguamento alla normativa, accessibilità e contenuti multimediali, maggiore interazione con i cittadini e nuove utility che permettono una maggiore facilità di reperire le informazioni e di comunicare con l’Amministrazione.

Anche attraverso il nuovo sito il Comune di San Salvo prosegue il suo percorso di innovazione per essere ancora più vicino alle esigenze dei cittadini.

