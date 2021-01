Lara Molino e Carmine Aymone parleranno di Pino Daniele

COMUNICATO STAMPA

Nonsolomusica Radio ricorda il grande Pino Daniele grazie al giornalista Carmine Aymone

Domani pomeriggio la diretta sulla pagina Facebook con “Yes I Know… Pino Daniele”

L' 8 gennaio ripartiranno le trasmissioni di Nonsolomusica Radio, dopo la breve pausa natalizia, ma con una importante intervista allo scrittore-giornalista, Carmine Aymone. A sei anni dalla scomparsa di Pino Daniele, volato via la notte del 4 gennaio 2015, la cantautrice Lara Molino, che curerà la puntata, ha pensato di invitare Aymone per ricordare il grande artista partenopeo.

Sulla pagina Facebook di Nonsolomusica Radio, in diretta, alle ore 18:30, Molino e Aymone parleranno della musica e delle canzoni del “nero a metà”, Pino Daniele, di aneddoti e peculiarità che hanno contraddistinto la sua vita e carriera. Carmine Aymone per circa trent’anni ha lavorato per numerosi quotidiani, mensili, agenzie di stampa, emittenti radiofoniche, televisive, siti web. Attualmente scrive per il Corriere del Mezzogiorno / Corriere della Sera e per il bimestrale PROG Italia. Ha incontrato Pino in numerose occasioni, concerti, presentazioni di dischi, interviste ed è l’autore del bellissimo libro “Yes I Know…Pino Daniele – Tra pazzia e blues, storie di un Masaniello newpolitano” edito da Hoepli.

Con Aymone, che ha anche all’attivo una ventina di pubblicazioni (per Rai Eri, Mondadori, Hoepli) in cui ha narrato la storia del sound di Napoli, l’arte di Pino Daniele e di James Senese, che ha intervistato e lavorato in veste di press officer per i più grandi della musica italiana e internazionale, ricordiamo tra gli altri: Robert Plant (Led Zeppelin), Kurt Cobain (Nirvana), Brian May (Queen), B.B. King, Bruce Springsteen, Roger Waters, Deep Purple, George Benson, James Taylor, Carlos Santana, Iron Maiden, Bon Jovi, David Bowie, Aerosmith, Spandau Ballet, R.E.M., sarà davvero un piacere sentire parlare di musica e del grande Pino Daniele, l’amato “mascalzone latino”, indimenticabile cantautore e bluesman che con la sua chitarra, il suo stile inconfondibile e la sua lingua napoletana, ha varcato i confini nazionali ed ha saputo conquistare il cuore di tanti.