I FISIOTERAPISTI: "NO ALLA CULTURA DEL SOSPETTO CONTRO IL VACCINO"

Nei giorni scorsi ha avuto preoccupante diffusione una notizia riguardante una sedicente “dottoressa fisioterapista/massoterapista naturopata” piemontese, che ha dichiarato sui canali social di non ricevere i pazienti che si sono vaccinati contro il COVID.19, “perchè questi dovrebbero fare 42 giorni di quarantena”. La persona in questione si presenta sul suo profilo personale come dott.ssa Massofisioterapista Naturopata presso “ un'associazione culturale che promuove e ricerca il benessere attraverso le pratiche olistiche naturali e non invasive”.

Riprendendo le dichiarazioni tempestivamente rilasciate ai media da Mauro Simonetti (Presidente Commissione d'Albo Fisioterapisti, Ordine TSRM PSTRP Novara – VCO), desideriamo precisare che il messaggio della persona citata ci preoccupa perché contiene una duplice problematica: l'abusivismo professionale e la diffusione di false informazioni scientifiche sul vaccino.

Le tematiche che questa ambigua vicenda porta all'attenzione di tutti – professioni sanitarie, istituzioni, autorità, cittadini, pazienti, media – sono tali da spingere la Commissione d'Albo Fisioterapisti a rendere noto che:

- La persona in questione non risulta essere iscritta né all’Albo dei Fisioterapisti né all’elenco speciale dei Massoterapisti presso l’Ordine delle Professioni sanitarie di Novara-V.C.O.

- Il fisioterapista è un Professionista Sanitario Laureato o con titolo equipollente o equivalente iscritto al proprio Albo professionale, che esercita la professione in autonomia e collaborazione con altri operatori sanitari, in ogni settore e ambito della riabilitazione, con il dovere di aggiornamento costante in medicina.

- Il massoterapista è un operatore ausiliario della sanità che opera in maniera subordinata ad altre figure sanitarie nei limiti consentiti dal proprio mansionario, e che deve essere iscritta all’elenco speciale ad esaurimento di riferimento.

- Nonostante le affermazioni della persona in questione siano gravi e senza seri fondamenti scientifici, non è possibile intervenire direttamente esercitando la prevista azione disciplinare professionale, prevista solo per gli iscritti presso l'Ordine delle Professioni sanitarie.

- Ci facciamo carico di comunicare alle autorità competenti che la suddetta persona, non essendo iscritta ad alcun Albo/elenco speciale presso l’Ordine di Novara, non possiede i requisiti obbligatori per l’esercizio della professione sanitaria di fisioterapista. Per le stesse ragioni non può operare in qualità di massoterapista.

- Cogliamo inoltre l'occasione per invitare i cittadini, per la cura della loro salute, a rivolgersi solo a professionisti sanitari in possesso dei necessari requisiti.

- Non esiste evidenza scientifica alcuna riguardo quanto espresso dalla persona citata in premessa sulla “quarantena per i vaccinati”. Chi si vaccina non è contagioso, e pertanto non deve fare alcuna quarantena. Al contrario vaccinarsi è un gesto di grande serietà e generosità, l’unico mezzo che abbiamo per poter tornare ad una vita normale interrompendo la catena del contagio.

- I Fisioterapisti hanno prestato servizio, fin dalla prima ondata pandemica, nei reparti e nelle terapie intensive dove erano ricoverati pazienti COVID.19 positivi, per questo sanno benissimo quanto pericoloso sia il virus e quanto importante sia arginarlo attraverso una massiccia adesione alla campagna vaccinale.