Cavaliere Giuseppe Catania, un maestro

Giuseppe Catania, Peppino per tutti, un maestro per tanti ed anche per me. Un signore. Un professionista serio, di prim’ordine, apprezzato, del quale giornalisti autorevoli tracceranno un profilo storico completo. A me preme rimarcare quanto ha inciso nella mia vita. Mi ha onorato della sua amicizia dal 2000 ed ha onorato anche il mio paese partecipando dal 2003 alla giuria del Certame di Poesia Dialettale. A ricordo di poeti famosi che avevo proposto Giuseppe Catania ha illustrato con magistrale sintesi la figura di Giuseppe Perrozzi nel 2007 e quella di Luigi Anelli nel 2008.

Sempre disponibile e incoraggiante, ha pubblicato su Il Vastese, mensileda lui diretto,un centinaio delle mie poesie in dialetto abruzzese ed alcuni articoli spingendomi a continuare. Magistrali, quale saggista e critico letterario, le recensioni e presentazioni dei miei due libri di poesie Pietre e Memoria è anima.

Più stretti i rapporti e frequenti gli incontri dopo la morte (2009) della moglie nobildonna Giuseppina Panunzio alla quale ha dedicato sonetti struggenti di dolore e delicatezza di sentimenti e che ha raggiunto in Cielo ieri, 8 gennaio 2021, all’età di 91 anni.

Dagli incontri nel centro storico di Vasto, insieme con mio cognato prof. Francesco Mugoni, si coglieva la sua umiltà, la serenità di giudizio sugli avvenimenti del territorio, il suo amore per Vasto, la sua cultura, la sua sensibilità, il rigore del giornalista, l’intelligenza dello storico. Piangono la sua scomparsa la città di Vasto, di cui ha fatto conoscere il patrimonio culturale, e il territorio, piange la categoria dei giornalisti che hanno dimostrato nei suoi confronti sempre stima e rispetto. Un maestro.

Ai suoi famigliari il cordoglio della redazione di Trigno.net, del direttore Orazio Di Stefano e dll' editore Fabio Travaglini.