in morte di Peppino Catania - Il cordoglio dell' Udc

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

L'UDC abruzzese e il coordinamento di Vasto esprime il proprio cordoglio e vicinanza alla famiglia per la scomparsa di Giuseppe Catania. Uomo di grande spessore, giornalista attento e scrupoloso, con profondo senso del rispetto per la verità e i modi. La levatura professionale; l'integrità personale e la rettitudine morale della sua persona, mancheranno a chi lo ha conosciuto, a chi ha avuto modo di imparare da lui, e soprattutto a chi ha avuto la opportunità di volergli bene. La sua sarà un' assenza che si sentirà nella città di Vasto e con la quale impareremo a convivere ma non a dimenticare. Buon viaggio caro amico; grande giornalista.

UDC Abruzzo ( Enrico Di Giuseppeantonio)

UDC Vasto (Incoronata Ronzitti)