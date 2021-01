John Varnom: dall’Inghilterra all’ Abruzzo

Dopo tanti lavori decisamente soddisfacenti, per i quali ha girato il mondo da chitarrista, produttore discografico ad Oslo, direttore di giornali, autore di copioni per film e tv, chef a Londra, Singapore, Kabul, Austria ( tra le varie località), scrittore di diversi libri per cucina, decide di venire a vivere in un piccolo paese, a 1081 m sul livello del mare, precisamente a Castiglione Messer Marino, dove ha acquistato una casa cinque anni fa e dopo aver scoperto l’Abruzzo negli anni Settanta, quando già lavorava per Richard Branson, il famoso discografico multimilionario inglese.

Motivo???

“Mi piacciono l’agnello, i peperoncini e i prezzi bassi…”, dichiara serafico.

Del resto lavora viaskype dando lezioni di matematica,musica ( chitarra ), inglese e francese; riceve spesso le visite della sua compagna, in diversi momenti dell’anno, adora suonare la chitarra, mangiare abruzzese e…udite, udite! Esce anche con la neve, in compagnia della sua inseparabile decappottabile!