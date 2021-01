Tre incontri online per approfondire le opportunità offerte dal Servizio Civile

Ancora poco meno di un mese di tempo per candidarsi per uno dei progetti di Servizio Civile Universale promossi dal Centro Servizio per il Volontariato Abruzzo in tante associazioni e amministrazioni locali della regione. 441 i posti totali disponibili, destinati a ragazzi e ragazze dai 18 ai 28 anni che intendono investire un anno della propria vita per se stessi e per le proprie comunità.

Per approfondire le modalità di partecipazione ed avere un quadro dettagliato sui singoli progetti disponibili, il CSV Abruzzo organizza tre infoday che saranno trasmessi in diretta sulla pagina Facebook e sul canale YouTube dell'ente.

Questo il calendario degli appuntamenti:

martedì 12 gennaio, ore 17:00 – tutto ciò che c'è da sapere per candidarsi;

– tutto ciò che c'è da sapere per candidarsi; venerdì 15 gennaio, ore 17:00 - presentazione dei 15 progetti inseriti nel programma “Benessere per tutti e per tutte le età”;

- presentazione dei 15 progetti inseriti nel programma “Benessere per tutti e per tutte le età”; mercoledì 20 gennaio, ore 17:00 - presentazione dei 6 progetti inseriti nel programma “Territorio: sostenibilità, valorizzazione, beni artistici e culturali”, destinati unicamente ai ragazzi iscritti al piano Garanzia Giovani e pertanto non impegnati in attività lavorative o percorsi di studio o formazione.

Tutti gli interessati avranno la possibilità di interagire in diretta con gli esperti del CSV Abruzzo, rivolgendo le proprie domande attraverso la chat dedicata.

Le domande di partecipazione al bando di Servizio Civile devono essere presentate entro e non oltre le ore 14.00 dell'8 febbraio 2021 attraverso il portale https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per informazioni:

telefono: 0862.318637; 0871.330473

e-mail: serviziocivile@csvabruzzo.it

web: www.csvabruzzo.it; www.serviziocivile.gov.it; scelgoilserviziocivile.gov.it