Onore alla professionalità per la segretaria dott.ssa Gabriella Conti

Giorni fa navigavo tra le pagine di fb quando ha fermato la mia attenzione quella «Con il Cuore per Portocannonne» perché molto nota, a me e a tanti altri, la persona elogiata. Il sindaco di Portocannone (CB), dott. Giuseppe Caporicci, a chiusura dell’ultimo consiglio comunale del 30 dicembre 2020, dopo aver molto opportunamente e doverosamente ringraziato consiglieri e collaboratori che hanno operato con dedizione per il bene del suo Comune, ha lasciato per ultimo, perché persona speciale, la segretaria dott.ssa Gabriella Conti verso la quale così si è espresso:

« Infine un vivo ringraziamento, che mi sento fare a nome di tutto il Gruppo di Maggioranza, va alla Segretaria Comunale, Dott.ssa Gabriella Conti per la sua costante presenza, impegno e professionalità, e per averci dimostrato sul campo il più vero significato dell'essere una vera Rappresentante dello Stato, oltre che una splendida persona».

La dott.ssa Conti, che vanta una esperienza ultratrentennale di segretario capo e dirigente in vari comuni abruzzesi, è stata sempre, alla fine di ogni convenzione, salutata con stima e affetto da sindaci e amministratori. Normale. Dell’apprezzamento del sindaco molisano dott. Caporicci mi sorprende quell’ «…averci dimostrato sul campo il più vero significato dell'essere una vera Rappresentante dello Stato.»

Essere rappresentante dello Stato in modo vero, non solo, ma dimostrarlo, farlo vedere, in modo vero, nei fatti, far toccare con mano, far rendere conto chi è chiamato a rappresentare i cittadini e guidare le istituzioni, in questo caso, il comune, del ruolo di un segretario è questo il modo di essere della dott. Conti.. Certamente è il sindaco che individua il segretario di fiducia per concordare un rapporto di lavoro, la cosiddetta convenzione, persona di fiducia che gestisca, con la collaborazione dei dipendenti, il progetto dell’amministrazione.

Quello che vuole dire il sindaco Caporicci, se interpreto il suo pensiero in modo corretto, è che la dott.ssa Conti, da “rappresentante dello Stato”, si è sentita e comportata sempre in piena autonomia, ha vigilato sulla correttezza degli atti, ha assicurato il rispetto della legge, si è assunta le responsabilità ed ha responsabilizzato dipendenti e amministratori rendendoli orgogliosi del ruolo e tenendoli al sicuro come fa un funzionario dello Stato degno di questo nome.

Congratulazioni al sindaco Caporicci e alla segretaria Conti.