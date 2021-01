Il ministero dice NO al deposito Gpl nel porto di Ortona.

Abbiamo lottato e alla fine ce l'abbiamo fatta!



Il ministero ha detto NO al progetto della Seastock per un depopsito Gpl nel porto di Ortona. Un impianto che sarebbe stato pericolosissimo per l'ambiente e per la salute di tutti i cittadini.



Oggi esultiamo per una grande vittoria, ottenuta insieme ai rappresentanti locali del M5S, agli attivisti, alle associazioni del territorio. Il MoVimento 5 Stelle non smetterà mai di lottare a fianco di tutti i cittadini per assicurare uno sviluppo economico sostenibile dei nostri territori e garantire a tutti una qualità di vita migliore.



Abbiamo sempre tenuto alta l’attenzione su questo tema in diretta interlocuzione con il Mise e con il Ministro Patuanelli e il Viceministro Buffagni che ringraziamo per aver dato ascolto alle nostre richieste di bloccare l’opera! Si trattava di un progetto che nessun cittadino voleva, e finalmente si è dato ascolto alla voce dei cittadini!