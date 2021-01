IL RICORSO AL TAR LAZIO DI STEFANO MORETTI

Come da noi reso noto tempo fa, il consigliere comunale di Monteodorisio, stefano Moretti, ha impugnato i Dpcm di Giuseppe Conte, ritenendo che i provvedimenti del presidente del Consiglio avrebbero dovuto avere la forma dei decreti legge per essere discussi e ratificati dal Parlamento.

Infatti, per Moretti ed il suo avvocato, come si legge nei ricorsi presentati al Tar Lazio (che si esprime sui provvedimenti amministrativi fatti in quella Regione e quindi anche sui Dpcm, che sono appunto provvedimenti amministrativi e non legislativi), non sarebbe sufficiente costituzionalmente un decreto (cioè un ordine) del presidente del Consiglio dei ministri.

Moretti si aspettava che il Tribunale amministrativo del Lazio concedesse una sospensiva ovvero ordinasse la sospensione dei Dpcm, cosa che i Tar possono fare prima di entrare nel merito delle questioni. In questo caso, invece, i giudici amministrativi hanno ritenuto di andare direttamente in udienza fissandola per il 14 luglio prossimo.

Moretti, per telefono, ci ha detto di essere sorpreso da questo provvedimento del Tar di rinvio al 14 luglio, perchè...molto probabilmente il 14 luglio la pandemia sarà debellata del vaccino, ma tant' è.. .

Si dice dalle nostre parti: chi comanda fa legge