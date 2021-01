WE ZIO STAI SEGUENDO LA CRISI DI GOVERNO?

Mio nipote è un giovane ventenne che frequenta l' università. Mi ha mandato il messaggio che ho messo nel titolo di questo editoriale.

Ma non ho risposto alla sua domanda, non solo perché l' avrei fatto qui.

Non ho risposto perché ero fondamentalmente in imbarazzo a dire a un giovane come vedo non questa crisi, ma quello che succederà di qui a breve. E il mio imbarazzo era (ed è) determinato dall' intreccio di quello che (molto probabilmente) succederà incide direttamente col suo futuro di giovane universitario impegnato seriamente a crearsi un futuro.

Ho avuto imbarazzo a dirgli direttamente che:

la telecronaca in diretta del dibattito parlamentare IN QUESTE ORE ha galvanizzato le truppe che hanno giocato in campo e le tifoserie da casa, ma alle prossime elezioni (anticipate o a scadenza) la maggioranza silenziosa degli italiani non sarà toccata dall' emotività dello scontro e (purtroppo) promuoverà le forze di opposizione in modo proporzionale alla resstenza messa in atto con i voltagabbana-responsabili-costruttori-volenterosi-ursula;

il galleggiamento che deriverà dall' esiguita' dei numeri (156 si, compresi 3 senatori a vita) farà del Senato un Vietnam come nei 2 anni del Prodi II, che portò a elezioni anticipate nel 2008, in cui Berlusconi vinse plebiscitariamente;

la necessità di allargare l' esigua maggioranza porterà a concessioni di posti al Governo ed di presidenze di Commissioni, che allontaneranno i cittadini dalla politica;

questa situazione politico- parlamentare si ripercuotera' sull' economia del Paese, che genererà diffuse e penose crisi sociali.

Poichè il voto non è più ideologico, ma labile:

- nel 2013 il voto di protesta, generato dal Governo Monti, portò in dote il 25% al M5S;

- nel 2018 il voto di protesta, generato dai Governi Renzi / Gentiloni, portò il M5S al 33% e la Lega al 17%.

Cosa accadrà col voto di protesta, che sarà genererato dal Governo Conte II bis?

Ho avuto imbarazzo a dire a mio nipote ciò che ho appena scritto, perché i giovani hanno bisogno di sognare. Ma non gliel' ho potuto dire che si è messo a sognare anche lo schieramento politico del quale faccio parte o più semplicemente sta preferendo "rimuovere" l'ora del risveglio.

Purtroppo le mie previsioni, basate su esperienze pregresse, mi inducono ad avvertire che quando ci si sveglierà da questo torpore onirico i giovani ce ne chiederanno conto