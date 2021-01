"CREIAMO LA RETE DEI GIOVANI SANSALVESI NEL MONDO".

Sempre più giovani vanno via da San Salvo, ma per fortuna riescono ad affermare le loro capacità e a farsi volere bene. Abruzzo 2030 li vuole "scovare", per pubblicizzarne le eccellenze, conoscerne le storie, stimolarne ulteriormente i talenti e far crescere, anche grazie al loro capitale sociale, la nostra Città.



Per questo da oggi è on line un gruppo facebook San Salvo WorldWide - Rete dei Giovani Sansalvesi nel Mondo, in cui si potranno iscrivere i giovani (max quarantenni), i quali vogliano far conoscere le loro storie o quelle dei loro amici/parenti sansalvesi, che vivono in Italia o all'estero.

Insieme potremo sviluppare progetti e mettere in campo esperienze e competenze.



Ogni anno faremo la FESTA DEI GIOVANI SANSALVESI NEL MONDO, per mantenere felicemente, costantemente e collettivamente il legame tra SAN SALVO E I SUOI FIGLI CHE QUI HANNO LASCIATO IL CUORE.



Sono iscritti d' ufficio:

Cesare Marocco

Nicola Daniele

Angelo D' Ascenzo

Marco Natuzzi

Marco D'Ascenzo

Larisa Tafili

Walter D' Ambrosio

Gianluca Gabriele

Wendy De Dominicis

Vitale Cilli, che hanno ricevuto il Premio perché sono la personale dimostrazione dei giovani sansalvesi che si sono fatti apprezzare oltre i nostri confini



ABRUZZO 2030