Fratelli d' Italia:"Menna, Cianci e Il loro ambientalismo sinistro. La tragedia continua."

Continua il silenzio assordante dell'amministrazione comunale ad una settimana dall’abbandono, da parte delle associazioni di categoria, del tavolo per l’ambiente presieduto dall’assessore Cianci.



Un’ambientalismo sinistro, quello di Cianci e Menna, giunto ormai al capolinea.



In cinque anni hanno prodotto zero in materia ambientale, non sono stati capaci di realizzare l’isola ecologica, nè la bonifica del vallone maltempo e non sono riusciti nemmeno a rimuovere la discarica abusiva nei pressi di punta penna.



Cianci e Menna hanno tradito le aspettative di tutti: dei cittadini, dei loro elettori e delle associazioni ambientaliste che hanno partecipato ai tavoli, con impegno e collaborazione, per dare il loro contributo su temi importanti come il PAN e la Zes.



Il tavolo per l'ambiente, così come tutti i tavoli convocati da Menna & C., si è rivelato - come noi abbiamo sempre sostenuto - un sistema autoreferenziale e farlocco di ricerca del consenso dei vari assessori e non è mai stato dotato di un regolamentato perché potesse essere gestito ad uso e consumo dell’amministrazione comunale. Un modus operandi inaccettabile, irrispettoso che, comunque, ha prodotto solo fallimenti ambientali per la nostra Città. Se davvero Paola Cianci ha a cuore l'ambiente, le resta solo un percorso: quello di chiedere scusa per i disastri combinati e dimettersi. Sappiamo che non lo farà, nonostante abbia fallito in modo imbarazzante tutti gli obiettivi di mandato. Vasto e i vastesi hanno bisogno di altro, Vasto e i Vastesi meritano altro!