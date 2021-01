Un nuovo impegno della Sezione Molisana dell'Istituto Italiano dei Castelli. L'ATLANTE DELLE ROCCHE MEGALITICHE PREROMANE IN AREA MOLISANA.

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Ieri sera si è riunito il Consiglio Direttivo della Sezione Molisana dell'Istituto Italiano dei Castelli.

Abbiamo deciso, tra le altre cose,l'avvio della catalogazione delle Rocche Sannitiche per la formazione del primo Atlante delle Fortezze Megalitiche dell'area molisana.

In questi giorni, con l'ausilio prestigioso di Luigi Marino e di Domenico Caiazza, saranno predisposte le linee guida per definire gli aspetti tecnici e metodologici per unificare le modalità rappresentative.

Poi si formerà il gruppo di lavoro.

Il tutto avvalendosi di studiosi che hanno particolare conoscenza di una materia che, per molti versi, è patrimonio di pochi specialisti.

Sono previste due fasi articolate in due anni.

Dalla prossima primavera 2021 e fino all'autunno saranno effettuate le ricognizioni sul territorio per predisporre la mappa descrittiva di tutte le rocche e la loro geo-localizzazione.

La seconda fase sarà dedicata nel 2022 alla restituzione grafica e alla valutazione degli aspetti storici, archeologici e monumentali.

Il lavoro si concluderà con la pubblicazione (si spera entro il 2022) dell'ATLANTE DELLE ROCCHE MEGALITICHE PREROMANE IN AREA MOLISANA.

Il consiglio ha anche deliberato di procedere alla ristampa del primo volume dell'ATLANTE CASTELLANO DEL MOLISE, da tempo introvabile nelle librerie, in considerazione delle tante richieste da parte di cultori e appassionati della storia dei Castelli del Molise.