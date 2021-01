CASALBORDINO SI RACCONTA ATTRAVERSO UN CALENDARIO FOTOGRAFICO

Fresco di stampa il #calendario2021 di CASALBORDINO, realizzato dall'Assessorato al Turismo con il contributo della Bcc Sangro Teatina.

Una novità assoluta per Casalbordino, per promuovere e valorizzare le bellezze naturalistiche e culturali della nostra amata cittadina.

"Casalbordino è bella ed è sempre naturale raccontare la bellezza attraverso le immagini.

La nostra cittadina merita di essere valorizzata e conosciuta in tutto il suo splendore e sono sicura che questo calendario raggiunga in pieno lo scopo. Obiettivo primario di questo lavoro è quello di emozionare i cittadini ed i turisti di Casalbordino, portando l'accento sugli scorci più suggestivi dal punto di vista storico e naturalistico. Il calendario fotografico è certamente uno straordinario strumento di promozione di un territorio. Altri progetti sono in cantiere per valorizzare e promuovere il territorio e vedranno la luce nei mesi futuri.

Si ringrazia Marco Di Virgilio e Vincenzo Di Vincenzo, per i contributi fotografici concessi a titolo gratuito e la Bcc Sangro Teatina, la Banca del territorio che spesso sostiene economicamente le nostre iniziative turistiche e promozionali"

Il calendario è stato stampato al momento in 150 copie che verranno distribuite alle Autorità del territorio ed in occasione di eventi e premiazioni comunali, come la Giornata del MERITO SCOLASTICO che si è svolta nella giornata di ieri.