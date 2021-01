GLI ANIMALI POLITICI STANNO PER SCARICARE CONTE, ELEMENTO SPURIO

È probabile che Conte rassegni le dimissioni nelle mani di Mattarella. Egli è costretto a dimettersi, perché col voto contrario dei renziani sulla relazione del Guardasigilli, il Governo andrebbe sotto mercoledì prossimo.

E allora meglio dimettersi prima ed evitare il voto contrario del Senato.

Ma la domanda sorge spontanea: poiché si sapeva che il voto su Bonafede sarebbe stato "rischioso", perché forzare così tanto la settimana scorsa e far vedere il mercato delle vacche in diretta televisiva?

Dopo il ritiro delle ministre non sarebbe stato meglio salire al Quirinale per dimettersi e farsi reincaricare?

Evidentemente, Conte ha voluto tirare la corda pensando di avere più degli striminziti 156 voti, due dei quali arrivati dopo il Var.

Probabilmente i voti auspicati non sono arrivati e ora il Governo è costretto a tornare alla casella di partenza, scegliendo tra Renzi e Forza Italia, perché Tabacci e l' Ucd manco bastano.

Nel frattempo Salvini per blindare Forza Italia offre a Berlusconi la presidenza della Repubblica, con valore legittimante per il centrodestra, che non ha mai potuto eleggere un suo uomo alla massima magistratura. Si tratterebbe dello stesso valore legittimante che D' Alema a capo del Governo e Napolitano a capo dello Stato hanno avuto per il Pci.

Ai partiti che nascono antisistemici o asistemici come Forza Italia e il Partito comunista non bastano i voti, ci vuole una consacrazione dell' establishment per inserirsi a pieno titolo nel gioco politico.

Le 5 Stelle, nate antisistemiche, per completare la loro legittimazione dovrebbero avere un proprio uomo al vertice del Governo.

Anche per questo è probabile che dopo le dimissioni di Conte si aprirà un' altra partita, da cui può scaturire un Conte ter, ma anche un Governo con un altro presidente.

Se Conte fosse un animale politico l' avrebbe capito, come l' hanno capito:

Salvini (che è un animale politico e quindi ha promesso a Silvio il Quirinale, purché blindi i suoi e si vada al voto),

Di Maio (che è diventato un animale politico e ieri dalla Annunziata sembrava il Renzi del "Letta stai sereno"),

Franceschini (che un animale politico è sempre stato ed ha riaperto a Renzi, perché non è che Tabacci, Mastella e Romani siano meglio del fiorentino... anzi).