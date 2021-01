E' morto Marcello Russo.

E' morto l'avvocato Marcello Russo.

Era un socialista di forte sensibilità sociale, solida cultura politica, legame profondo con la Istituzione Regionale e grande amore per la sua professione di avvocato.

Contribuì alla costruzione della Regione Abruzzo ed ebbe ruoli di primaria importanza nel Consiglio Regionale di cui fu Presidente, e nella Giunta Regionale.

Dette un grande contributo alla stesura del primo Statuto della Regione Abruzzo che dopo la riforma del titolo V della Costituzione del 2001 fu radicalmente modificato. In quell'occasione ero presidente della commissione Statuto del Consiglio Regionale ed ebbi con Lui vari incontri per avere consigli utili alla definizione della proposta del nuovo Statuto ancora in vigore di cui fui relatore e che fu approvato all'unanimità dal Consiglio Regionale.

Dobbiamo molto alla sua generazione politica composta di grandi personalità che appartenevano ai filoni della tradizione politica democristiana, socialista, laica e comunista, e che sapevano convergere quando si trattava di difendere i valori della Costituzione e gli interessi della Nazione e della Regione.

Sono vicino al dolore dei suoi familiari e della comunità politica abruzzese che lo ha sempre stimato e rispettato.