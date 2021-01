FOSSACESIA, DA VENERDI’ 29 GENNAIO PRIMO TURNO DELLO SCREENING DI MASSA PER COVID-19. INIZIERANNO STUDENTI E FAMILIARI

Inizierà nel pomeriggio di venerdì 29 gennaio a Fossacesia lo Screening di massa per Covid-19 con tamponi rapidi. Presso la palestra polivalente di via Primo Maggio saranno eseguiti i test che riguarderanno per primi gli alunni delle scuole elementari e medie della città e per i ragazzi che frequentano le scuole superiori fuori comune, compresi i familiari (genitori, fratelli e sorelle). Nel secondo turno, la cui data sarà comunicata nei prossimi giorni, sarà sottoposta a screening tutta la restante popolazione. L’iniziativa è frutto di una collaborazione interistituzionale tra Comune, Asl, Protezione civile della Regione Abruzzo, con il coordinamento del Prefetto di Chieti che a tal fine ha istituito un Tavolo permanente di cui fanno parte anche i rappresentanti delle Forze dell'Ordine, l'Università, l'Ufficio Scolastico territoriale e la Provincia. L'esame è gratuito e su base volontaria. Saranno utilizzati tamponi antigenici rapidi di facile esecuzione e che consentono di dare in tempi brevi, circa 30 minuti, la risposta. Sono esenti dallo screening i bambini di età inferiore ai 6 anni, le persone sintomatiche, coloro che sono in quarantena o positive al Covid e gli operatori sanitari già sottoposti a controlli periodici. I minori che si sottoporranno al tampone dovranno essere accompagnati da almeno un genitore. Le date in cui saranno effettuati i controlli sono le seguenti: venerdì 29 gennaio, dalla ore 14:30 alle 19:30; sabato 30 e domenica 31, dalle ore 8:30 alle 13:30, nel pomeriggio dalle ore 14:30 alle ore 19:30. Per facilitare l'accesso alla palestra Polivalente ed evitare per quanto possibile code e assembramenti, quanti vorranno sottoporsi al tampone devono presentarsi muniti di tesserino sanitario e del modulo sulla privacy scaricabile dal sito istituzionale del Comune di Fossacesia ( fossacesia.gov ) oppure in distribuzione presso - Ufficio Ecopoint della EcoLan, situato nel palazzo comunale, aperto nei giorni di martedì, dalle 15 alle 18; giovedì, dalle ore 9 alle 12; sabato, dalle 9 alle 12; - Ufficio Servizi Sociali e Ufficio Anagrafe, in via Marina, nei giorni di lunedì – mercoledì – venerdì dalle ore 9 alle ore 12, martedì – giovedì, dalle ore 9 alle ore 12 e e dalle ore 16.30 alle ore 18. Per ogni informazione è possibile contattare i seguenti recapiti telefonici 349/8954576 – 333/9127030. “Ringrazio tutti i volontari che presteranno la loro opera gratuitamente a servizio della nostra comunità – conclude il Sindaco Enrico Di Giuseppantonio – ringrazio i rappresentanti di tutti gli Enti per la tempestività con la quale abbiamo avviato lo screening. Invito caldamente tutti i miei concittadini, domiciliati e residenti o coloro che lavorano a Fossacesia, a sottoporsi a questo test rapido. Mi è stato chiesto e mi sottoporrò come Sindaco per primo a questo test, che tra l’altro faccio per la prima volta, e questo, poiché, come rappresentante delle Istituzioni spero di essere umile esempio per tutti.