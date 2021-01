Servizio Civile, bando di selezione per 29 operatori volontari nelle Pro Loco UNPLI del chietino e del pescarese. Candidature entro il 15 febbraio.

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

C'è tempo fino alle ore 14 del15 febbraioprossimo per candidarsi a svolgere le attività di Servizio Civile Universale con la rete delle Pro Loco delle province di Chieti e Pescara. Sono stati infatti pubblicati i bandi relativi alla selezione pubblica per 29 volontari da impiegare nel progetto di Servizio Civile Universaledal titolo "La cultura del cibo in Abruzzo tra storia e tradizioni".

Promosso dall'Unpli Abruzzo, il progetto prevede 12 sedi di attuazione ricadenti nei territori provinciali di Chieti e Pescara:Pro Loco Val di Sangro di Atessa, Pro Loco San Camillo de Lellis di Bucchianico, Pro Loco di Crecchio, Pro Loco di Cupello, Pro Loco di Fara San Martino, Pro Loco di Lanciano, Pro Loco di Miglianico, Pro Loco Contea di Monteodorisio, Pro Loco Romagnoli di Mozzagrogna, Pro Loco di Palena, Pro Loco Tholos di Lettomanoppello.

Il progetto, comune a tutte le Pro Loco UNPLI d’Abruzzo,si pone come obiettivo contribuire alla rivalutazione, alla salvaguardia e alla promozione del patrimonio culturale immateriale legato al cibo, che ha contribuito a formare, nel corso del tempo, l’identità culturale, sociale ed etnoantropologica del nostro territorio.Il tutto è collegato all’attività che la rete delle Pro Loco svolge incessantemente da anni per far conoscere e valorizzare il peculiare patrimonio culturale, paesistico, folkloristico e gastronomico del territorio di riferimento.

La durata del servizio è di dodici mesi e si articola su 25 ore settimanali, con flessibilità oraria. Ai volontari in servizio civile spetta un’indennità mensile di 439,50 euro. Possono partecipare coloro che alla data di scadenza del bando (15 febbraio) abbiano un'età compresa tra i 18 e i 28 anni compiuti e abbiano almeno un diploma di maturità

Per scaricare i bandi e la modulistica si rimanda al sito ufficiale www.serviziocivile.gov.it e sul portale UNPLI Abruzzo, www.unpliabruzzo.info, mentre per il caricamento della candidatura è necessario utilizzare la piattaforma raggiungibile sul link https://domandaonline.serviziocivile.it.

Per ulteriori informazioni relative ai bandi delle province di Chieti e Pescara e per una guida alla compilazione della domanda si può fare riferimento al Comitato Provinciale Pro Loco UNPLI Chieti (presidente Sergio Carafa: presidente@prolocounplichieti.it – segreteria provinciale Giovanni Scopinaro: segreteria@prolocounplichieti.ite 334/6297493 – coordinatore provinciale SCU Elisa Tano: scuunpli.chietipescara@gmail.com).

Riepilogo posti a disposizione per ciascuna sede di Pro Loco