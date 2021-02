La prima edizione di Mafalda brilla è giunta all'atto finale: la premiazione del vincitore. Leggiamo dalla pagina ufficiale del Comune:

"Ieri mattina in Comune c'è stata la premiazione dell'autore della foto che, con ben 1185 like, si è aggiudicata la prima edizione del concorso #mafaldabrilla.

Oltre che per la buona riuscita dell'iniziativa, come Amministratori esprimiamo la nostra soddisfazione per aver appreso che il vincitore ha deciso di donare il premio (un tablet) ad una famiglia con figli in età scolastica che non ne dispone".

Una lodevole iniziativa che vede coinvolti cittadini ed Istituzioni che, nonostante i divieti imposti dalla pandemia, hanno cercato di dare una nota di colore a questo atipico Natale.