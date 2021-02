Ciclismo: Passione, sicurezza e senso di responsabilità, così la ripartenza 2021 per il Team Battistini

Il Team Battistini sta lavorando per farsi trovare pronto al via di una stagione 2021 da programmare a intermittenza a causa del Covid-19.

L’approccio alla preparazione è al momento graduale, sulla base dell’evoluzione della situazione pandemica, ma ciò non ostacola la messa a punto del roster 2021 che vede l’innesto di sei nuovi corridori per cementare un gruppo capace di ambire a traguardi molto importanti.

“Vogliamo proseguire quel percorso di crescita che ci ha accompagnato negli ultimi anni e questa sarà per noi una stagione che la imposteremo per obiettivi sia nelle corse a circuito che nelle granfondo e mediofondo, oltre a mettere nel mirino i Campionati Italiani amatori FCI. Avere al nostro fianco uno sponsor unico come il Forno Battistini è la conferma di un rapporto che va ben oltre la programmazione tecnica e sportiva, nel segno della fiducia e della continuità. Noi continuiamo a pedalare e a goderci la passione per questo sport con senso di responsabilità, senza abbassare l'attenzione di fronte a un nemico invisibile come il Covid-19” ha dichiarato il presidente Gabriele Stanchieri che ritrova tra i confermati Jarno Stanchieri, Giuseppe Ameli, Edoardo Malatesta, Paolo Zenobii, Osvaldo Pompa, Nicola Trasatti, Francesco Cerquitelli, Piergiorgio Franchi, Giuseppe Di Febbo e Mario Marcelli, Michele Marinozzi, Flavio Mosca, Umberto Curini e Luca Giuliani.