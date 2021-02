"ASSEGNATI A FRESAGRANDINARIA UN MILIONE E NOVECENTOMILA EURO"

Si dice ampiamente soddisfatto , Lino Giangiacomo, Sindaco di Fresagrandinaria, nell’apprendere la notizia in merito allo stanziamento di circa 4.300.000 Euro destinati a 17 progetti dei Comuni abruzzesi inseriti in una graduatoria a scorrimento del Dipartimento per le Pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Il progetto finanziato per il Comune di Fresagrandinaria, riguarda interventi di tipo urbanistico e lavori pubblici di riqualificazione delle aree degradate .

Tutti i progetti vincitori, sono inseriti nel Piano Nazionale per la Riqualificazione sociale e culturale delle aree urbane degradate.

“ Il progetto – dice Giangiacomo – anche se presentato dalla precedente Amministrazione , verrà , dopo un’ attenta analisi, rivisto e migliorato nelle sue parti per adattarlo alle esigenze amministrative e burocratiche attuali.

Non meno importante è stato il lavoro di interazione e sollecito costante con la Regione Abruzzo che cofinanzierà il progetto per il 20% dell’importo.

Ad oggi, al Comune di Fresagrandinaria sono state assegnate risorse per circa un milione e novecentomila Euro.

Al Dipartimento delle Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Presidente della Regione, agli Assessori, ai Consiglieri e a tutte le figure politiche ed istituzionali che hanno permesso il raggiungimento di questo importante obiettivo, va il nostro più sincero Grazie”.