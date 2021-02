Alla Esplodenti Sabino di Casalbordino 80 posti di lavoro a rischio

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il giorno 01 febbraio c.a., le Organizzazioni sindacali Filctem CGIL, Femca CISL e Uiltec UIL, unitamente alla R.S.U. aziendali, si sono nuovamente incontrate con la Direzione Aziendale della Esplodenti Sabino e l’associazione datoriale Confindustria.

In tale ultimo incontro l’azienda ha confermato di essersi messa a totale disposizione degli inquirenti affinché, nel più breve tempo possibile, si giunga alla chiusura delle indagini.

Come Organizzazioni Sindacali abbiamo sollecitato la Esplodenti Sabino a farsi carico delle retribuzioni dei dipendenti che sono attualmente in C.I.G.O.. I referenti aziendali, nel sottolineare l’attuale difficoltà finanziaria conseguente al totale blocco produttivo dell’azienda, hanno garantito il pagamento della sola mensilità di gennaio. Con l’occasione hanno anche dichiarato di non poter escludere una possibile chiusura del sito produttivo.

La Organizzazioni e le R.S.U. aziendali, preoccupate dei possibili sviluppi negativi che il prolungamento della inattività aziendale potrà determinare, auspicano che la Procura della Repubblica di Vasto faccia tutto il possibile affinché si portino a compimento le indagini in tempi celeri – ovviamente compatibili con le necessità istruttorie - che possano permettere la ripresa, anche parziale, dell’attività lavorativa.

Tanto al fine di garantire i livelli occupazionali oggi esistenti presso la Sabino Esplodenti e scongiurare la ventilata chiusura aziendale.

Di Cola Emilio Recinella Massimiliano Schioppa Arnaldo

Filctem CGIL Femca CISL Uiltec UIL