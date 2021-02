A VASTO CONCLUSO IL PRIMO GIORNO DI SCREENING DI MASSA:

Si è concluso oggi, a Vasto, il primo giorno di screening di massa Covid-19 che ha registrato partecipazione da parte della cittadinanza.

Sono 6 le persone risultate positive su 2241 che hanno deciso di sottoporsi al test del tampone rapido presso il PalaBCC, l’Auditorium San Paolo, la palestra dell’Oratorio Salesiano e l’Auditorium San Francesco a Vasto Marina.

Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Francesco Menna: “Ringrazio fortemente tutti i cittadini che hanno deciso di partecipare a questa iniziativa, utile per arginare la diffusione del virus in particolare da parte dei soggetti asintomatici. Il contributo di chi si è sottoposto al test è stato fondamentale per monitorare i contagi nel nostro territorio e tutelare la salute di ciascuno di noi. Fondamentale è stata la collaborazione di tanti operatori sanitari e volontari insieme alla Protezione Civile e Croce Rossa. Domani lo screening continua, partecipate”.

Ricordiamo alla cittadinanza che si sono registrate delle difficolta con la piattaforma e rassicuriamo tutti coloro che non hanno ricevuto il messaggio che l’esito del tampone è negativo. Le persone positive vengono contattate dalla Aslpoco dopo il risultato del tampone.