Tutti gli alunni dell’Istituto Comprensivo 1 di Vasto da lunedì 8 febbrario n Didattica a Distanza

Il Dirigente Scolastico, prof.ssa Sandra Di Gregorio comunica che unitamente al Sindaco del Comune di Vasto, Francesco Menna, a seguito del verificarsi di alcuni casi positivi al SARS-CoV-2, a mero titolo cautelativo per la sicurezza degli alunni, delle famiglie, del personale della scuola e per la tutela e salute della collettività, questa Dirigenza ha stabilito di avviare la didattica a distanza per tutti gli alunni della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria dell'Istituto da lunedì 08/02/2021.

Il Dirigente comunica inoltre che la situazione è sotto controllo ed è costantemente monitorata dalla ASL 2 di Chieti-Lanciano-Vasto. Quest’ultima procede alla mappatura, al tracciamento e alle relative quarantene di eventuali casi positivi al SARS-CoV-2. Seguiranno aggiornamenti sulla ripresa della didattica in presenza nei prossimi giorni.

Istituto Comprensivo 1 Vasto