FRESAGRANDINARIA SU RETE 8

Nella mattinata di SABATO 6 FEBBRAIO le telecamere della trasmissione "FIDATI DI ME", programma di intrattenimento del nuovo palinsesto di

Rete8, condotto da Federica Peluffo ed in onda ogni mercoledì alle 21:00, hanno fatto tappa a Fresagrandinaria, tra i borghi più belli e rappresentativi d'Abruzzo.

"Fidati di me", programma tra i più seguiti dell'emittente regionale, ha raccolto l'invito di presentare scorci e caratteristiche del paese per farlo maggiormente apprezzare e conoscere in un'ottica di promozione turistica e del territorio. Il Comune, sulla sua pagina facebook, invita a seguire la trasmissione di MERCOLEDI 10 FEBBRAIO alle ore 21:00. Di seguito ii video promo della nota trasmissione