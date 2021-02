QUALCHE GIORNO FA E' SCOMPARSO IL MAESTRO FRANCO MONACO

Qualche giorno fa è scomparso Franco Monaco, che fu sindaco di San Giovanni Lipioni e per un periodo dirigente politico della sinistra sansalvese, ma soprattutto apprezzato docente elementare. Personalmente l' ho conosciuto bene e nutro ancora il ricordo di una trasmssione tv che io condussi ed a cui Franco partecipò insieme a Gianna Sciclone. Facemmo le riprese all' interno del Comune di San Giovanni, a cui la Comunità valdese aveva deciso di donare la Chiesadirigente. Per il ricordo amicale che ho del maestro Monaco, pubblico il suggestivo ricordo apparso sul profilo della figlia Maria Iole, con le più sincere condoglianze da parte mia e della Redazione de Il Trigno.net.

Caro papà,

Oggi ti salutiamo. Tante volte la vita ci ha allontanati, tante volte ci siamo salutati, certi che ci saremmo rivisti. Ma questa volta non è così! Questo momento doloroso e lacerante è lenito dalla certezza che ora la tua anima è libera e leggera e non più prigioniera di un corpo che non riusciva più a contenerla. Ora vivi la pace e da lassù continua ad accarezzare e a proteggere mamma, i tuoi nipotini e noi tutti. Illumina le nostre menti e apri i nostri cuori affinché il nostro cammino sia sempre sulla strada della rettitudine e della saggezza. La tua gentilezza, purezza, il tuo sguardo dolce e, a volte, ingenuo ha toccato e cambiato la vita di chi ti ha conosciuto e ,in questi giorni, ascoltando i racconti di tanti alunni e colleghi abbiamo capito quanto tu sia stato importante non solo nelle vite dei singoli ma delle comunità sangiovannese e sansalvese. Debora ed io oggi più che mai siamo fiere ed orgogliose di essere state al tuo fianco e ci impegneremo ad essere le donne libere, volitive ed oneste che tu volevi che noi fossimo. Grazie papà. Ti amiamo.