ADDIO FRANCO MARINI

Se n'è andato un pezzo della mia vita, più di 25 anni. È un momento di tristezza incredibile, per me che ho vissuto anni intensi nel PPI. Franco Marini e il Partito Popolare erano la stessa cosa. Era un riferimento sicuro per noi abruzzesi, in un periodo in cui non avevamo nessuno che potesse darci consigli, e con lui ci facevamo coraggio. Il partito in quegli anni era un fai da te, l'abbiamo costruito con la sua caparbia e instancabile ostinazione, con la sua intelligenza e sensibilità di "lupo marsicano", con il nostro carattere. Franco è stato grandissimo.

(Nella foto: Ciriaco De Mita, Valerio Ruggieri, io, Nicola Bellafronte, Nino Polidoro, Antonio Falconio, Franco Marini)