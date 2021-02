INTERESSANTE WEBINAR GRATUTITO SUL SUPERBONUS NEI TERRITORI MONTANI

Si parla molto dello spopolamento dei piccoli Comuni, soprattutto di quelli ubicati nelle zone di montagna.

Laddove dovesse continuare l'insorabile perdita di abitanti, rimarrebbe fra qualche decennio un patrimonio edilizio inutilizzato ed insicuro.

Il Superbonus rappresenta non solo un aopportunità di messa in sicurezza dei piccoli borghi, ma anche un ' occasione per riflettere su cosa fare concretamente allo scopo di far fruttare un patrimonio centenario, soprattutto a livello di accoglienza turistica.

