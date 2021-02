Appello del sindaco Di Florio per lo screening di massa a Cupello

A Cupello screening di massa Covid-19 rivolto a tutta la popolazione. Il 13 e il 14 Febbraio 2021 presso il Palazzo Comunale e il 13 Febbraio anche presso l’ex scuola elementare di Montalfano.

Ricordo che lo screening è gratuito e si tratta di un tampone nasofaringeo del tipo "rapido", in grado di dare un risultato in pochi minuti.

Per sottoporsi allo stesso è necessario soltanto presentarsi muniti di documento d’identità, tesserino sanitario e di compilare un modulo (scaricabile anche online), al fine di garantire un’esecuzione ordinata dei tamponi.

Lo scopo della campagna è quello di individuare possibili positivi al Covid-19, i quali non presentando sintomi e quindi non consapevoli di aver contratto il virus, potrebbero infettare tutte le persone con cui vengono a contatto.

L’adesione ai test antigenici rapidi è una risposta doverosa alla prevenzione. La tutela della salute è il nostro primo obiettivo. Più siamo e più aiutiamo! Questo vale sempre nella vita ma soprattutto ora, in questa fase storica, in cui per sconfiggere la pandemia sono assolutamente ​​necessari collaborazione e senso civico di ognuno. L’Amministrazione è a completa disposizione dei cittadini, per qualsiasi altra informazione. Confidiamo nella collaborazione di tutte le famiglie, dei giovani e degli anziani. Ricordiamo inoltre che può effettuare il tampone anche tutto il personale scolastico, indipendentemente dal comune di residenza. Con estrema fiducia e anticipata gratitudine nei confronti di quanti abbracceranno questa importantissima iniziativa, vi aspetto numerosi.