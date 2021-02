StartImpresa:evento conclusivo e premiazione della decima edizione venerdì 12 febbraio ore 11:00

Verrà proclamato venerdì 12 febbraio mattina presso la sede di Via Raiale 110 bis il vincitore della decima edizione di StartImpresa, il corso di formazione specialistica per lo sviluppo della nuova imprenditoria, promosso dalla Sezione Servizi Innovativi di Confindustria Chieti Pescara e giunto alla sua decima edizione nell’anno della pandemia.

Cinque i progetti giunti in finale che verranno presentati dagli aspiranti imprenditori e valutati dalla giuria di esperti.

StartImpresa non è un semplice contest che premia l'idea migliore, ma un percorso formativo che fornisce agli imprenditori del domani gli strumenti adatti per costruire il motore e far volare le loro idee, permettendo ai partecipanti di capire realmente come costituire una azienda o una start up di successo e impostando un progetto d'impresa.

L’evento conclusivo con inizio alle ore 11.00 venerdì 12 febbraio prevede la presentazione dei progetti di impresa da parte dei cinque finalisti, nonché la presentazione delle caratteristiche che hanno contraddistinto questa decima edizione da parte di Paolo De Grandis, Presidente Sezione Servizi Innovativi, Cristiano Fino, Vice Presidente Sezione Servizi Innovativi, Umberto Sgambati, Vice Presidente Vicario Confindustria Chieti Pescara. Con saluti e introduzione affidate al direttore generale di Confindustria Chieti Pescara, Luigi Di Giosaffatte e al Vice Presidente dell’Associazione nonché referente del progetto Paolo Campana.