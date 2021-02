E’ ATTIVO LO SPORTELLO INFORMAGIOVANI PRESSO IL CENTRO E. BERLINGUER

E’ tornato ad essere aperto al pubblico, nel rispetto della normativa anticovid,

lo Sportello InformaGiovani del Comune di Vasto promosso dall’Assessorato alle Politiche Giovanili, gestito dal mese di ottobre 2019 dall’Associazione Let’s Keep Learning di cui è Presidente Claudia di Foglio.

Nelle precedenti settimane le attività si sono svolte solo a distanza tramite email, telefono e social. Gli operatori, Francesco Pomponio e Carlo Pedace, sono presenti tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle 15:30 alle 19:30 presso il Centro Culturale E. Berlinguer, in Via Anelli 71, sede anche della Consulta Giovanile e del Progetto Giovani.

“Continuiamo l’esperienza di questo servizio che offre a tutti i giovani dai 16 ai 35 anni di età - dichiarano il sindaco, Francesco Menna e l’assessore alle politiche giovanili, Paola Cianci - una consulenza nella scelta del proprio percorso formativo e professionale, oltre che di informazioni sulle opportunità di studio, formazione, lavoro, stage e volontariato, in Italia ed all’estero. E’ un servizio completamente gratuito e particolarmente strategico in questo periodo di crisi lavorativa e di possibile perdita di punti di riferimento per i nostri giovani. Auspichiamo che, dopo un lungo periodo di pausa dovuto all’emergenza covid, lo Sportello InformaGiovani ed il Centro Culturale E. Berlinguer possano tornare ad essere un vero centro di aggregazione giovanile e catalizzatori di iniziative per le nuove generazione della nostra città e del territorio vastese. Proprio in questi giorni si svolgendo – concludono sindaco e assessore - degli incontri sull’orientamento allo studio ed al lavoro, sul funzionamento di Garanzia Giovani, sull’educazione all’imprenditorialità e sull’Erasmus+ e degli incontri di conversazione in inglese, c.d. English Coffee” .

Qui di seguito in contatti

Tel: 328 7486704 – 335 8084201

email: informagiovani@comune.vasto.ch.it

Sito web: www.informagiovanivasto.it

Pagina Facebook: informagiovanivasto2020

Pagina Instangram: informagiovanivasto