Una cerimonia ufficiale in Consiglio regionale per il centenario della nascita di Remo Gaspari

Tonino Prospero, Consigliere Regionale Emerito e stretto collaboratore dell'On.Le Remo Gaspari durante il suo mandato da Sindaco, ha richiesto, al Presidente della Giunta Regionale Marco Marsilio e al Presidente del Consiglio Regionale Lorenzo Sospiri, di ricordare, con una cerimonia ufficiale, lo Statista abruzzese in occasione della ricorrenza del centenario della sua nascita, il 10 luglio p.v..

"Un giusto tributo" secondo Prospero "alla figura di un uomo, figlio di questa terra d’Abruzzo, che ha dedicato la sua vita al servizio della sua Nazione, della sua Regione e, in generale, della sua gente. Nel ricordo di un'amicizia sincera con Remo Gaspari" continua l'ex Sindaco "mi piace evidenziare che, da deputato e da Ministro, ha dato un grande contributo allo sviluppo del mezzogiorno e della nostra Regione. Tra le altre cose, a livello nazionale, merita sicuramente una menzione la gestione dell'emergenza della Valtellina, che gli valse il titolo di "Veltellinese ad Honorem". Per descrivere le qualità umane della persona, prendo in prestito le parole dell’arcivescovo della diocesi di Chieti-Vasto, mons.Bruno Forte, pronunciate prima del rito funebre, quando, parlando dell’ex ministro, disse che Gaspari lasciava il vuoto di un politico «che si è impegnato con sobrietà personale per il bene comune e come tale è un esempio, uno stimolo anche ai politici di oggi. L’Abruzzo gli deve molto e questo è riconosciuto da tutti, anche da quelli che sono stati i suoi oppositori. Sì, Remo Gaspari è stata l’espressione migliore di questa terra, ha dimostrato con i fatti e con l’azione amministrativa di voler bene alla sua Regione e noi abruzzesi gli saremo per sempre riconoscenti».

Ecc.mo Presidente della Giunta Regionale dell'Abruzzo e Ecc.mo Presidente del Consiglio Regionale dell'Abruzzo



Il prossimo 10 luglio 2021 ricorrerà il centenario dalla nascita dell'On. le Remo Gaspari (Gissi (Ch) 1921), protagonista della vita istituzionale del nostro Paese e della Nostra Regione, dieci volte deputato e sedici volte ministro, che ha dato un grande contributo allo sviluppo del mezzogiorno e del nostro Abruzzo.

In vista di tale evento, sarebbe un giusto riconoscimento alla persona e alla sua opera, che il Consiglio Regionale lo ricordasse con una cerimonia ufficiale.

Pertanto, anche in virtù della mia trascorsa vicinanza all'On.Le Remo Gaspari, particolarmente intensa, soprattutto durante il mio mandato da Sindaco, Vi rivolgo questo invito certo che saprete dare il giusto tributo ad un uomo che ha dedicato la sua vita al servizio della sua Terra.

