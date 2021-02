FORNO CREMATORIO: I CONTRARI - Mariotti: ho disposto di essere cremato, ma...

Mi permetto di lanciare un appello all'intero Consiglio Comunale, richiamando i singoli Consiglieri ad una verità storica: SAN SALVO È STATA AL CENTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO, SOCIALE E CULTURALE, QUANDO È STATO SOLIDALE ED UNITO AL TERRITORIO DEL VASTESE. Condividendo il comunicato dei Consiglieri di minoranza, mi aspetto che anche la maggioranza che governa la nostra Città e soprattutto la Sindaca, facciano tutto quando è necessario per concertare, con i comuni limitrofi, una ubicazione ottimale per la costruzione del forno crematorio. Questo è un servizio adeguato all'evoluzione civile e culturale della comunità territoriale del Vastese, per cui la Città di San Salvo e la sua classe dirigente devono svolgere il proprio ruolo all'altezza delle migliori stagioni.

La Città che ha saputo costruire il Patto Territoriale Trigno Sinello, che ha saputo dirigere il Distretto Industriale e, attraverso lo Sportello Unico per le Attività Produttive ha saputo erogare servizi allo sviluppo per l'intero territorio del Patto, NON PUÒ ISOLARSI PER PORTARE AVANTI UNA PROPOSTA CHE NON SA PARLARE E CONQUISTARE LA CONDIVISIONE DEL SUO TERRITORIO DI RIFERIMENTO.

Io parlo da interessato, perché ho già dato disposizione che quando scocchera' l'ora il mio corpo dev'essere cremato ed allo stesso modo la pensano i miei familiari. Ma vorrei essere certo che la cremazione della mia carcassa non arrechi fastidio ambientali ai bambini delle scuole, alle famiglie che vivono in un quartiere, oppure alle attività che li operano.

Stiamo parlando della costruzione di un impianto che segue con attenzione e discrezione il cambiamento culturale più intimo per le singole persone. Per questo i decisori devono farsi guidare dal buonsenso e prendere la decisione giusta senza inutili prove di forza. Mi permetto di sperare che questo mio appello aiuti la ricerca di una giusta soluzione. Grazie.