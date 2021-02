Detenzione di cocaina ai fini di spaccio

Nel pomeriggio del giorno 11.02.2021, i Carabinieri della Stazione di San Salvo, nel corso di servizi rivolti alla prevenzione e repressione di reati in genere ed in particolare detenzione ai fini di spaccio e consumo di sostanze stupefacenti, hanno tratto in arresto, in flagranza di reato B.G. 23enne di origini albanese, residente a San Salvo, già noto per pregiudizi di polizia specifici.

I militari, durante un servizio di verifica sulla corretta osservanza delle prescrizioni imposte a carico di soggetti sottoposti a provvedimenti limitativi della libertà personale, procedevano al controllo del cittadino di nazionalità albanese che, alla richiesta dei documenti di identità, reagiva spintonando il personale operante accennando una fuga a piedi.

Immediatamente raggiunto e bloccato, veniva sottoposto a perquisizione personale e trovato in possesso di:

10 dosi preconfezionate di sostanza stupefacente risultata positiva al narcotest alla cocaina per un peso complessivo di grammi 7;

un coltello a scatto;

somma contanti di euro 125,00 ritenuta provento di attività di cessione pregressa a terzi.

Accompagnato presso gli Uffici della Stazione di San Salvo veniva sottoposto alle operazioni di fotosegnalamento e tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti nonché deferito per resistenza a Pubblico Ufficiale e porto abusivo di arma bianca.

Successivamente veniva tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari a disposizione del Sostituto Procuratore della Repubblica di Vasto, di turno, Dott. Michele Pecoraro per il successivo giudizio direttissimo.