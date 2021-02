Il Centrosinistra: “Sì alle somme della vendita dell’autoporto per la manutenzione della zona industriale”

Raccogliamo l’invito della sindaca di San Salvo, Tiziana Magnacca in merito alla missiva inviata all’Arap sulla destinazione delle somme della vendita dell’autoporto per le attività manutentive della zona industriale di San Salvo.

I consiglieri comunali di centrosinistra in questa battaglia ci sono e non si tirano indietro. Ma invitiamo nel contempo gli esponenti regionali locali di maggioranza, in particolare della Lega, ad unirsi anche loro in questa battaglia. Chiediamo loro una convergenza unitaria ed efficace in merito.

San Salvo e il territorio hanno di fronte a sé importanti e decisive scelte per il futuro e lo sviluppo della città. Ci auguriamo che non ci sia chiusura, come a volte accade, da parte della sindaca Magnacca.

Auspiscando pertanto che da parte della stessa ci sia condivisione, dialogo e confronto con le forze politiche locali di opposizione, tralasciando le appartenenze politiche, la invitiamo ad un incontro da tenersi quanto prima con le forze di opposizione in consiglio comunale per pianificare e programmare insieme la linea da tracciare.

In ballo c’è lo sviluppo e il futuro della città e del territorio. Il centrosinistra è pronto a dare il suo contributo in termini di dialogo con i propri esponenti provinciali e regionali, e il proprio contributo in termini di idee e di condivisione con la maggioranza locale.

I consiglieri Comunali

Marika Bolognese (Iv)

Antonio Boschetti (Pd)

Gennaro Luciano (Pd)

Gianni Mariotti (Pd)

Fabio Travaglini (Più San Salvo)